Alle 14 lo spoglio delle schede blu. La lunga attesa in città e nei 41 comuni al voto

Terminato in netto anticipo lo scrutinio delle schede per le votazione europee, in città e negli altri 41 comuni chiamati al rinnovo dei rispettivi consigli comunali si partirà alle 14 in punto per lo spoglio delle schede blu. Città col fiato sospeso in queste ore insieme ai principali comuni come Montoro, Mercogliano, Mirabella e Montella, qui Rizieri Buonopane si gioca non solo la riconferma a Piazza Degli Irpini ma anche quella a Palazzo Caracciolo.

In un terzo dei casi si è già potuto festeggiare. A Grottolella, Bonito, Candida, Melito Irpino, Taurasi, Sant’Andrea di Conza e Carife in campo c’era una sola lista. Mera formalità anche le consultazioni dei primi cittadini uscenti di Cassano Irpino, Domicella, Torrioni, Parolise, Salza Irpina e San Nicola Baronia. Per loro la strada era spinata verso la riconferma in Municipio, così come a Montefusco dove Salvatore Santangelo ha sfidato una lista civetta.

Un leggero spunto di riflessione per preparaci all’esito delle urne può esserci fornito dal voto europeo in città. Netta l’affermazione del Partito Democratico che incassa 7.456 preferenze. Fratelli d’Italia si ferma al 5.174, mentre il Movimento 5 Stelle timbra 4.359 voti. Questi gli unici tre partiti politici rappresentanti anche alle amministrative.

ECCO DI SEGUITO TUTTI I COMUNI AL VOTO E I CANDIDATI:

AVELLINO:

CANDIDATA SINDACO LAURA NARGI

Lista Davvero

Lista Siamo Avellino

Lista Viva la Libertà

CANDIDATO SINDACO RINO GENOVESE

Lista Patto Civico per Avellino

Lista Forza Avellino

Lista Cittadini in Movimento

Lista Moderati e Riformisti

Lista La Rondine

CANDIDATO SINDACO ANTONIO GENGARO

Lista Partito Democratico

Lista Movimento 5 Stelle

Lista Per Avellino

Lista Avellino Progetto Partecipato

CANDIDATO SINDACO MODESTINO IANDOLI

Lista Fratelli d’Italia

CANDIDATO SINDACO GENNARO ROMEI

Lista UdC

CANDIDATO SINDACO VITTORIO BOCCIERI

Lista Progetto Avellino Futura

CANDIDATO SINDACO ALDO D’ANDREA

Lista Unità Popolare per Avellino

MONTORO:

CANDIDATO SINDACO GIROLAMO GIAQUINTO

Lista Insieme per Montoro

Nova Montoro e Libertà

CANDIDATO SINDACO SALVATORE CARRATU’

Lista Destinazione Montoto

Lista Identità e oroglio

Lista Montoro Domani

CANDIDATO SINDACO MIMMO TORELLO

Lista Verso Itaca

ALTAVILLA IRPINA:

Silvestro Iuliano – Altavilla Libera

Mario Vanni – Liberi per Altavilla

BISACCIA:

Pasquale Gallicchio – Bisaccia Futura

Antonio Melillo – Un paese per tutti

Marcello Antonio Arminio – Oltre l’Orizzonte

BONITO:

Giuseppe De Pasquale – Progetto Comune per Bonito

CANDIDA:

Fausto Picone – Insieme per Candida

CARIFE:

Antonio Manzi – Impegno comune per Carife

CASSANO IRPINO:

Salvatore Vecchia – Cassano Vecchia Passione

Michele Carbonara – Coccinella

CASTEL BARONIA:

Mirko Pecorari – Uniti per Castello

Patrizia Reale – Viva Castel Baronia

CASTELVETERE SUL CALORE:

Generoso Moccia – Ripartiamo da qui

Enrico Cataldo – Insieme per Castelvetere

CESINALI:

Dario Fiore – Lo Stemma

Pasquale De Vita – Giovani Della Valle del Sabato

CHIUSANO SAN DOMENICO:

Antonio Romano – Liberazione per Chiusano

Carmine De Angelis – Chiusano Bene Comune

CONTRADA:

Pasquale De Santis – Insieme per Contrada

Vincenzo Iasuozzi – Siamo Contrada

DOMICELLA:

Antonio Corbisiero – Mani Unite

Domenico Menna – UniAmo Domicella

GROTTOLELLA:

Antonio Spiniello – Viviamo Grottolella

MELITO:

Michele Spinazzola – Democrazia e progresso

MERCOGLIANO:

Vittorio D’Alessio – Io scelgo Mercogliano

Antonio Gesualdo – Essere Mercogliano

Massimiliano Carullo – Camminiamo Insieme

MIRABELLA ECLANO:

Giancarlo Ruggiero – Uniti per Mirabella

Antonio Sirignano – Rinascita Eclanese

MONTECALVO:

Francesco Sepe – Obiettivo Comune

Carlo Pizzillo – Montecalvo Domani

MONTEFUSCO:

Salvatore Santangelo – UniAmo Montefusco

Vincenzo Melone – Progetto comune

MONTELLA:

Rizieri Buonopane – Montella Bene Comune

Salvatore Cianciulli – Azione Popolare

MORRA DE SANTIS:

Vincenzo Di Sabato – Impegno e responsabilità per Morra

Fiorella Caputo – Noi siamo Morra Libera

MOSCHIANO:

Sergio Pacia – Uniti per Moschiano

Rosario Addeo – Le nostre radici con Moschiano nel cuore

PAROLISE:

Antonio Ferullo – Parolise la nostra forza

Rocco Lerro – La svolta

Francesco Corradi

Francesco Cesaro

Carlo Litto

PATERNOPOLI:

Salvatore Cogliano – Paternopoli Comunità

Felice De Rienzo – Uniti per Paternopoli

Beniamino Iorio – Viviamo Paternopoli- Terra nostra

SALZA IRPINA:

Luigi Cella – Insieme per Salza

Silvia Mordenti – La sveglia

Danilo Strippoli – Noi oltre

SAN MICHELE DI SERINO:

Michele Boccia – Noi con Michele Boccia

Angelo Domenico De Vita – Scegliamo San Michele

Sabino Oliva – Amo San Michele

SAN NICOLA BARONIA:

Giuseppe Moriello – Insieme

Giuseppe Buccio – Libertà di scelta

SAN SOSSIO BARONIA:

Giovanni Contardi – Il quadrifoglio

Felice Orlandella – San Sassosio Futura

SANT’ANDREA DI CONZA:

Gerardo D’Angola – Impegno per Sant’Andrea

SANTA LUCIA DI SERINO:

Ottaviano Vistocco – Luciani 5.0

Palmiro Savino – Per Santa Lucia

SANTA PAOLINA:

Rino Ricciardelli – Centrosinistra per Santa Paolina

Giovanni Egidio – Libertà e Partecipazione

SAVIGNANO IRPINO:

Fabio Della Marra – Noi per Savignano

Mauro Russo – Siamo Savignano

TAURANO:

Antonio Graziano – Insieme per Taurano

Michele Buonfiglio – Uniti verso il Futuro

TAURASI:

Antonio Tranfaglia – Taurasi Viva

TORRIONI:

Annamaria Oliviero – Il germoglio

Silvestre Salvatore – Il progresso

TREVICO:

Nicolino Rossi – Un’altra storia

Pasquale Tanga – Trevico in risveglio

TUFO:

Nunzio Donnarumma – Tufo Bene Futuro

Rocco Buonomo – Insieme per Tufo

VALLESACCARDA:

Euplio Pagliarulo – Viviamo Vallesaccarda

Franco Archidiacono – Liberamente Insieme per Unire

VENTICANO:

Arturo Caprio – Orizzonte Comune

Gerardo Giuseppe Colarusso – Competenza e Passione per VENTICANO

VILLANOVA DEL BATTISTA:

Raffaele Panzetta – SiAmo Viallanova

Ernesto Iorizzo – Nuova Era

ZUNGOLI:

Paolo Caruso – Per Zungoli

Cynthya Andreottola – Sogno Zungoli