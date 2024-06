Forza Italia al dieci per cento: Martusciello boom di consensi: più votato dopo Tajani

Fulvio Martusciello ha incassato quasi centomila preferenze in tutta la Circoscrizione, anche se mancano una manciata di sezioni, il boom in Campania per l’eurodeputato uscente. Forza Italia dovrebbe eleggere due eurodeputati. Nel caso di rinuncia di Tajani una chance per la Princi.

TAJANI ANTONIO 144.233

MARTUSCIELLO FULVIO 96.982

PRINCI GIUSEPPINA 83.617

BALLONE ANTONELLA 41.553

DE MOLA LAURA 28.229

D’AGOSTINO ANGELO 24.767

VUOLO LUCIA 20.350

PALMERI SONIA 17.744

ROSA RICCARDO 15.499

DELL’ERBA PAOLO 12.755

IANNINI ELISEO 11.379

VERNOLA MARCELLO 10.047

DE ROSA RAFFAELE 9.756

ADINOLFI ISABELLA 8.159

RICCI BARBARA 7.496

MUSSOLINIALESSANDRA 7.324

SALATIELLO FRANCESCA 2.692

SACCHI ALESSANDRO 2.680