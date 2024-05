L’ex sindaco Addeo torna in campo: guiderà “Le nostre radici con Moschiano nel cuore”

Rosario Addeo torna in campo e dopo la sfiducia si candida con una squadra di giovani e meno giovani accomunati dalla loro prima esperienza in una lista per le amministrative. In campo con lui ci saranno solo due ex consiglieri comunali uscenti, Francesco Addeo, da tutti conosciuto come “Ciccio”, un pezzo di storia del settore della panificazione nella zona e anche nei vicini comuni dell’hinterland avellinese. Insieme ad Addeo ci sarà anche un altro consigliere comunale uscente, Fioravante Santaniello, anche lui giovane imprenditore. A completare la squadra ci sono poi Aschettino Gaetano, Carbone Maria, Enza Dalia, Cava Antonio, Aniello Manfredi, Angelo Iovine.Giuseppe Daniele e Santaniello Antonio.