Altavilla, Iuliano tenta di rovinare il tris al sindaco uscente Vanni

ALTAVILLA- Sara’ una sfida tra Altavilla Libera” e “Liberi per Altavilla’ quella su cui so dovranno esprimere i cittadini del Comune della Valle del Sabato. Ad ostacolare la corsa per il terzo mandato di Mario Vanni, primo cittadino uscente, ci pensa il consigliere del gruppo di opposizione Silvestro Iuliano, che è sceso in campo con la squadra di “Libera Altavilla” dove sono candidati quasi tutti giovani alla prima esperienza amministrativa. In lista con Vanni riconfermatissimo Carmine Coviello, recordman di preferenze. Non saranno della partita, almeno in qualità di candidati gli altri due consiglieri uscenti del gruppo di minoranza, il capogruppo Michele De Vita e la consigliera Sabrina Polcari.

LIBERI PER ALTAVILLA

Mario Vanni candidato sindaco

Candidati consiglieri

Camerlengo Carmine

Coviello Carmine

Dente Vincenzo

Di Troia Cristian

Grieco Fernando

Iuliano Domenico

La Bella Francesco

Luongo Olimpia

Severino Alberto

Signoriello Angela

Taddeo Ubaldo

Tirri Rita

ALTAVILLA LIBERA

Silvestro Iuliano candidato sindaco

Candidati consiglieri

Amendola Carlo

Cennerazzo Giovanni

Del Regno Giovanni

Di Giovanni Olimpia

Mazzone Alessia

Mastrogiacomo Pellegrino detto Rino

Savelli Teresa Carmela

Severino Rosario detto Fabio

Villani Giuliano