Cassano, Vecchia salta il “quorum” e “punzecchia” le liste dei militari

Salvatore Vecchia salta anche stavolta il “quorum”. Per la sua “Cassano Vecchia passione” infatti anche stavolta ci sarà una lista “civetta”, che però ha il simbolo della più fortunata “Coccinella”. Il primo cittadino uscente ha voluto anche mettere in evidenza questo lavoro per evitare lacerazioni e non ha risparmiato una stoccata alle liste nei paesi fino a mille abitanti (per cui non è necessaria la sottoscrizione dei residenti per le liste elettorali) dove spuntano compagini di illustri sconosciuti, spesso esponenti di corpi militari o forze dell’ordine. “Ringrazio ancora una volta la mia comunità che mi ha mostrato grande affetto- ha spiegato Vecchia- Auguro un sincero “in bocca a lupo” a tutti i candidati e spero che le comunità dei comuni al voto sappiano evitare di lacerarsi in occasione della competizione elettorale.Voglio rivolgere, infine, un ringraziamento anche ai candidati delle forze dell’ordine che mi hanno “graziato” astenendosi dal presentare liste nel mio comune”.

LISTA “COCCINELLA”

CARBONARA MICHELE – SINDACO

– PALATANO VINCENZO

– ⁠VOLPE MASSIMILIANO

– ⁠ROMANIELLO LAURA

– ⁠CAPRARIELLO DEBORAH

– ⁠CUCCINIELLO RACHELE

– ⁠GRANESE VIRGINIO

– ⁠MATARAZZO DANIELA

– ⁠PENTA GIUSEPPE RINALDO

– ⁠SANTARELLA MARIO

LISTA “CASSANO VECCHIA PASSIONE”

VECCHIA SALVATORE – SINDACO

– BOCCHINO MANUELA ROBERTA

– ⁠CAIANIELLO PASQUALE

– ⁠DEL SORDO AMATO

– ⁠DI NOLFI LIVIO

– ⁠LOMBARDI RAMONA

– ⁠PALATANO SONIA

– ⁠PELLEGRINO ANGELO

– ⁠SENA ROSSELLA