Tir perde il carico di pomodori: tamponamenti e paura in A16

È successo al Km 100 della A16 in direzione Napoli, nel territorio del comune di Vallesaccarda. Un tir ha perso il carico, forse a causa dello sfilacciamento di una fune, ed in autostrada sono volate le grosse casse cariche di pomodori, ingenerando il panico tra gli automobilisti che percorrevano in quel momento la A16. Ne è scaturito un tamponamento a catena che ha coinvolto diverse auto. Tre quelle danneggiate.



Per fortuna non si registrano feriti e per fortuna nessuna delle casse è finita sulle automobili col rischio di schiacciarle o di rompere il parabrezza e colpire gli occupanti.

Sul luogo la Polstrada di Grottaminarda per disciplinare il traffico che ha subito ovvi rallentamenti ma è stato possibile evitare di chiudere il tratto della Napoli-Bari facendo defluire le auto su una sola carreggiata il tempo necessario per i rilievi del caso e per consentire al personale di Autostrade per l’Italia di ripulire l’asfalto dai pomodori.

Il tratto interessato è lo stesso dove il 4 giugno scorso ci fu il maxi incidente che coinvolse un pullman, in cui perse la vita un giovane senegalese che viaggiava in auto.vedi articolo qui