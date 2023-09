Eurojackpot: centrato un “5+0” da 213mila euro ad Ariano Irpino

La fortuna ieri ha baciato Ariano Irpino dove è stato centrato un “5+0” da 213mila euro all’Eurojackpot. Una gran bella cifra che ha reso felice il vincitore o la vincitrice di cui non si conosce l’identità al momento.

Nessun “5+2” nel concorso EuroJackpot di venerdì 8 settembre, la cui combinazione è stata 21 29 31 46 49, Euronumeri 5 e 6.

Nell’ultima estrazione, da segnalare tre “5+1” da 630.685 euro ciascuno, due centrati in Germania ed uno in Finlandia.

Ma non è andata male per l’Italia con il “5+0” da 213.406 di Ariano Irpino presso il punto vendita Sisal Caggiano Dionigi in Via Martiri 76, con una schedina Quick Pick.

Come riporta “Agipronews”, per il prossimo concorso, il Jackpot in palio sarà di 47 milioni di euro.