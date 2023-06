Un morto e 14 feriti: incidente in A 16

Tragico bilancio per un incidente verificatosi intorno alle 4 di questa mattina sull’autostrada A16 in territorio di Vallesaccarda: un morto e 14 feriti.

Coinvolti un pullman e 5 auto.

Sul posto 3 squadre dei Vigili del fuoco (2 dal distaccamento di Grottaminarda, una da Bisaccia, e una dalla sede centrale di Avellino con l’autogrù) diverse pattuglie della Polstrada e numerose ambulanze giunte da tutta la provincia, compresa un’eliambulanza. I feriti sono stati trasportati in diversi ospedali tra cui: Avellino, Benevento, Ariano Irpino. Inoltre allestito un “centro d’accoglienza” a Grottaminarda per tutte le persone coinvolte nell’incidente.

La persona deceduta era alla guida di una delle auto. Il corpo è stato recuperato dai vigli del fuoco nella scarpata.

Nella scarpata è finito anche il pullman che trasportava 38 passeggeri e 2 autisti. Si è ribaltato. Dunque non facili le operazioni di recupero dei feriti. Si temeva che nel sollevare il bus con l’autogrù dei vigili del fuoco, potessero emergere altri morti o feriti. Ma per fortuna questa circostanza è stata scongiurata.

I mezzi viaggiavano in direzione Napoli. L’impatto si è verificato al km 101. Sembra che inizialmente l’incidente sia avvenuto tra due auto e che poi, a catena, nella carambola siano stati coinvolti gli atri, ma l’esatta dinamica è ancora tutta da chiarire.

Ovviamente tratto stradale chiuso in direzione Napoli. Lunghe file di auto e grossi disagi per gli automobilisti in transito.