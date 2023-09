Messa in sicurezza ponti, Cascone: “Regione al fianco delle aree interne”

Napoli – “La Regione Campania nell’ambito dell’intervento Analisi e Monitoraggio delle opere infrastrutturali delle reti viarie regionali, finanziato con risorse FSC 2014/2020 che individua l’ACaMIR quale soggetto attuatore, oltre ad aver dato vita ad un capillare sistema di monitoraggio delle opere d’arte delle infrastrutture stradali di interesse regionale, ha stanziato risorse per la realizzazione di interventi immediatamente appaltabili necessari alla messa in sicurezza dei ponti. È stato un lavoro svolto su tutto il territorio regionale”. E’ quanto dichiara Luca Cascone, Presidente della Commissione Permanente Urbanistica, Lavori Pubblici, Trasporti della Regione Campania.

“In particolare – aggiunge Luca Cascone – quattro sono stati gli interventi finanziati sul territorio della provincia di Avellino. Si tratta di opere per le quali erano già disponibili i progetti esecutivi redatti dall’amministrazione provinciale. Si tratta di lavori di manutenzione sulla Ex SS 164 in territorio di Cassano Irpino e di Castelfranci e sulla Ex SS 91 Circumlacuale Lago di Conza per un finanziamento complessivo di oltre 2,3 milioni di euro”.

“Si tratta – dice il Presidente Cascone – di un risultato che è stato raggiunto grazie all’attenzione che da sempre nutre per il suo territorio il consigliere regionale Maurizio Petracca che ha seguito con dedizione l’iter di questo programma di interventi che garantirà maggiore sicurezza alla rete stradale irpina ed inciderà sulle sue dinamiche di sviluppo e crescita”.

“Non ci fermeremo qui – conclude Cascone – perché è nostra intenzione predisporre altri progetti per la realizzazione di altre opere sul territorio provinciale, convinti del rilievo che quest’azione di messa in sicurezza riveste in particolare per le aree interne della Campania”.