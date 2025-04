SeleFun: un week-end di “cultura pop” a Caposele

Caposele diventa il punto d’incontro tra Valle del Sele e Alta Irpinia per gli appassionati di “cultura pop” con SeleFun, un evento che mescola fumetti, musica, cinema e laboratori creativi in un’esperienza unica.

La kermesse è organizzata dal Forum dei Giovani di Caposele, in collaborazione con la Pro Loco e il Comune di Caposele e con la direzione artistica di Pino Cuozzo, aka Cup of Pino.

L’evento prenderà il via con una tavola rotonda con fumettisti, un’occasione per scoprire la nona arte attraverso il talento di autori e disegnatori. A seguire, il palco si accenderà con le performance K-pop di Angie, portando ritmo ed energia, e si concluderà con la Ciurma Cartoon Band, in un viaggio musicale tra sigle iconiche dei cartoni animati.

La seconda giornata partirà, invece, con momento di relax e un AperiGuest in compagnia degli ospiti, tra ironia, cultura pop e riflessioni fuori dagli schemi. Nel pomeriggio sarà la volta di due laboratori ludici in cui i partecipanti potranno creare i propri supereroi.

Quest’anno SeleFun apre le porte al cinema: scrittrice, truccatrice e scenografa racconteranno cosa succede dietro le quinte di un film. A seguire, spazio a un momento istituzionale con la presentazione di BarCamp, progetto nato dalla sinergia tra Forum dei Giovani e Comune di Caposele, per promuovere idee creative e start-up giovanili.

In serata, le Fourladies porteranno sul palco le più amate sigle Disney, prima della chiusura con Il Cervellone, quiz-show interattivo che metterà alla prova riflessi e conoscenze del pubblico. Durante l’evento, domenica 13 alle ore 18.00 è prevista anche la presentazione del progetto “Caposele CreAttiva – Giovani e Start Up” promosso dal Comune di Caposele e finanziato dalla Regione Campania.

SeleFun è molto più di un festival: è il luogo ideale per chi ama la cultura pop in tutte le sue forme. Tra musica, arte, cinema e gioco, Caposele si trasforma nel cuore pulsante di un week-end dedicato a nerd, cultura pop e creativi di ogni età.

A fare da cornice all’evento, stand di gadget, fumetti, giochi da tavolo, gaming e retrogaming.

L’appuntamento è il 12 e 13 aprile al Centro Fieristico di Caposele.