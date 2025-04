Caposele CreAttiva, “alla fonte delle idee”: il progetto che accende l’innovazione nelle aree interne

Caposele si prepara a diventare un laboratorio di creatività e imprenditorialità giovanile con Caposele CreAttiva: Giovani e Start-Up, il progetto promosso dal Comune, finanziato dalla Regione Campania e dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, e realizzato in collaborazione con Incubatore SEI.

L’iniziativa si rivolge a ragazze e ragazzi tra i 16 e i 35 anni, offrendo un percorso formativo ed esperienziale che include workshop, laboratori e un Hackathon finale, previsto per domenica 8 giugno, in cui i partecipanti potranno progettare soluzioni concrete per il rilancio del territorio, guidati da mentor ed esperti. Il team vincitore riceverà un percorso di incubazione del valore commerciale di 5.000 €, finalizzato a trasformare l’idea in un’impresa reale.

Il progetto sarà presentato ufficialmente domenica 13 aprile alle ore 18:00, nell’ambito dell’evento SeleFun. Durante l’incontro sarà possibile conoscere il programma completo e confrontarsi direttamente con promotori e partner.

Il Consigliere delegato alle Politiche Giovanili, Ernesto Donatiello, commenta: “L’ennesimo progetto dedicato ai giovani che il Comune promuove grazie ad un finanziamento della Regione Campania, segnale che la nostra attenzione al mondo giovanile è sempre alta e concreta. Con il progetto Caposele CreAttiva – Giovani e Start-up infatti vogliamo dare l’opportunità al mondo dei giovani, del posto e dei paesi limitrofi, di conoscere il mondo delle start-up, dell’innovazione digitale e delle consequenziali opportunità che ne derivano, attraverso un percorso del tutto nuovo che li porterà a sviluppare idee di impresa e di sviluppo territoriale, dalle quali avere anche spunti lavorativi. Vogliamo ascoltare le loro idee e supportarle, sono davvero curioso di vedere cosa proporranno per poi aiutarli a costruire innovazione per il nostro territorio. Invito davvero tutti i giovani a partecipare, sarà bello.”