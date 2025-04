Archivio di Stato, quarto appuntamento con “I giovedì della lettura”

Giovedì 17 aprile, alle ore 17:00, si terrà il quarto appuntamento della rassegna libraria dell’Archivio di Stato di Avellino “I giovedì della lettura”. In tale occasione si presenterà il volume “Ombre rosse. L’Italia unita e la crisi di Aspromonte” di Paolo Franzese. La presentazione sarà introdotta da Lorenzo Terzi, direttore dell’Archivio di Stato di Avellino. Dialogheranno con l’autore Giovanni Valletta e Franco Di Cecilia. L’ingresso è libero.

In questa monografia Paolo Franzese, già archivista di Stato e dirigente del Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo (oggi Ministero della Cultura), propone la valorizzazione di un fondo archivistico rimasto fin qui pressoché inutilizzato dagli storici. Si tratta del piccolo nucleo documentario denominato “G-4 Aspromonte”, che si conserva presso l’Archivio dell’Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell’Esercito.

La vicenda cui i documenti e il libro si riferiscono riguarda la spedizione garibaldina per la liberazione di Roma, che si concluse sull’Aspromonte il 29 agosto 1862. Garibaldi, appena due anni prima osannato quale artefice dell’impresa dei Mille e dell’Unità, fu preso a fucilate e gravemente ferito dai soldati dell’esercito italiano. Subì anche l’umiliazione della reclusione in carcere, con molti dei volontari che lo avevano seguito.