Lavoro, Excelsior: oltre 3.500 assunzioni previste nelle PMI di Irpinia e Sannio

Nel mese di aprile 2025 sono 3.510 le opportunità lavorative nelle piccole e medie imprese delle province di Avellino e Benevento. Un trend che si estende al trimestre aprile-giugno, con una stima complessiva di 7.010 ingressi in Irpinia e 4.370 nel Sannio. Le imprese che prevedono assunzioni nelle province di Avellino e Benevento sono pari al 14% del totale. A trainare la domanda è il settore dei servizi che assorbe quasi il 50% delle nuove assunzioni.

Ciò è quanto emerge dal Bollettino mensile del Sistema informativo “Excelsior”, realizzato da Unioncamere in accordo con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e con il supporto delle Camere di Commercio per la rilevazione presso le imprese.

Il fabbisogno occupazionale si concentra soprattutto su operai specializzati e conduttori di impianti e macchine (42% delle assunzioni ad Avellino e 38,8% a Benevento), seguiti da impiegati (31% e 33%) e da figure dirigenziali o altamente qualificate (15,2% e 17,2%). Grande attenzione ai giovani: il 29% delle nuove assunzioni in Irpinia e il 27% nel Sannio sono rivolte a lavoratori under 30, concentrati su profili impiegatizi. Tuttavia, il reperimento del personale resta una sfida: il 48% delle imprese irpine e sannite segnala difficoltà nel trovare candidati idonei, a causa della scarsità di profili disponibili (24,8% in Irpinia, 29,2% nel Sannio) e della preparazione non adeguata (18,8% e 16,6%).

Le imprese irpine cercano prevalentemente candidati con una qualifica professionale o un diploma tecnico (780 posizioni), con preferenza per i settori della ristorazione (120 posti) e quello meccanico (110). Tra i diplomi di scuola superiore, spiccano amministrazione, finanza e marketing (150) ed elettronica ed elettrotecnica (90).

Analoga la situazione nel Sannio, dove la qualifica professionale è richiesta in 490 casi, con indirizzi preferenziali nel settore meccanico (70) e quello edile (60). Tra i diplomati, le maggiori opportunità riguardano amministrazione, finanza e marketing (120) e costruzioni, ambiente e territorio (50).

Solo il 10,5% delle assunzioni in Irpinia e il 12,2% nel Sannio delle assunzioni in programma richiede un titolo accademico, con una domanda particolarmente elevata per i corsi in insegnamento e formazione (50 ad Avellino, 30 a Benevento) ed economia (40 in entrambi i territori). Cresce anche la richiesta di profili con un diploma ITS Academy ad Avellino con 30 opportunità.

L’esperienza lavorativa resta un fattore determinante: il 72% delle imprese irpine e il 74% di quelle sannite cercano personale già formato o con esperienza specifica nel settore. Per quanto riguarda le tipologie contrattuali, il 24% delle assunzioni ad Avellino e il 29% a Benevento sarà a tempo indeterminato, mentre la maggioranza delle entrate avverrà con contratti a termine.

Il quadro che emerge dai dati Excelsior conferma il disallineamento tra domanda e offerta di competenze. Punto centrale per superare queste criticità è la formazione, focalizzata soprattutto nella transizione digital e green.