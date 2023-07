San Potito, una fiaccolata per ricordare la “dolce Ottavia”

Un dolore incancellabile che può scemare, in parte, solo attraverso il ricordo. San Potito Ultra non dimentica la brava e bella Ottavia, che un mese fa decise farla finita una maledetta mattina. A 24 anni, una vita spezzata. Ma tutto quello che la giovane ha fatto, resterà indelebile. Proprio per questo, domani la piccola comunità irpina si ritroverà per lei e per stare accanto, ancora una volta, alla sua famiglia.

“Per tutto l’amore che ci hai donato. Per non dimenticare. Per riflettere. Ci riuniamo tutti per ricordare la nostra dolce Ottavia”. In queste parole, l’abbraccio senza fine di un paese. Alle 19 sarà celebrata una messa. Dopo, una fiaccolata, “affinché non si spenga mai la luce della speranza”.