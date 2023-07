Cesinali capitale della musica indipendente per un giorno. Domani, domenica 30 luglio, a partire dalle 21, Villa San Nicola, ospiterà un evento gratuito: Wonderwall Experience. Un progetto nato dalla passione di un gruppo di giovani amici che, attraverso la collaborazione fra Indiespensabile APS e Villa San Nicola Festival, vuole perpetuare una tradizione decennale. La piazzetta di Villa San Nicola si trasformerà in un vero e proprio spazio di incontro per gli amanti del nuovo suono indie italiano, tra musica, arti varie, stand espositivi e cibo di qualità.

LA LINE UP

L’evento ospiterà sul palco tre talenti emergenti del panorama musicale: Giuse The Lizia, Bais e Mavica.

Giuse The Lizia, nome d’arte di Giuseppe Puleo, è un cantautore 21enne che ha debuttato nel 2021 con il singolo “Vietnam”, e da allora ha continuato a conquistare il pubblico con i suoi EP e i suoi singoli che fondono sonorità urban e ItPop. Presenterà al Festival il suo ultimo album, Crush.

Bais, giovane cantautore e polistrumentista, ha colpito il pubblico con i suoi album “Apnea” e “Diviso due”. Con la sua musica, riesce a trasportare chi lo ascolta in un mondo parallelo

Mavica, originaria di Cartagena, ha iniziato la sua formazione nel balletto all’età di sei anni, per poi scoprire la sua passione per la musica e la scrittura di canzoni. Con i suoi brani “Fire” e “Ada Road” ha raggiunto milioni di ascolti, proiettando la sua carriera su palchi di importanti festival europei come il famosissimo Primavera Sound.

La serata sarà arricchita da stand gastronomici di vario genere e di un’interessante area espositiva con pittori, scultori e tessitori.

Per quanto riguarda l’aspetto enogastronico, sarà come trovarsi in un angolo di Spagna. Saranno servite dalle tortillas spagnole in diverse varianti, alla Paella Gigante, piatto iconico della cucina spagnola, tutto sarà preparato con maestria dagli chef del ristorante Malaga. Per rinfrescarsi, non mancherà la sangria, fruttata e perfetta per le calde giornate estive.