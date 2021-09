Attualità La storia come ispirazione di tanti giochi online 8 Settembre 2021

Negli ultimi anni, un numero sempre maggiore di provider ha iniziato ad ambientare slot machine in mondi differenti come antico Egitto, antichi greci, al tempo dei gladiatori, dei pirati. Il tutto, per realizzare dei giochi online che rappresentano dei veri e propri e momenti di intrattenimento per decine di migliaia di appassionati sul web.

Queste ambientazioni fanno parte dell’immaginario collettivo di moltissime persone. Le fanno sognare, divertire, immaginare mondi vissuti centinaia di anni fa che racchiudono misteri e segreti ancora oggi non svelati.

Ma quali sono i temi più famosi e diffusi nel settore delle slot machine online? Abbiamo provato a racchiuderli in questo breve articolo.

Storia e slot machine: quale connubio?

La storia è sempre stata una materia affascinante per il genere umano. Ancora oggi, si cercano di capire quali sono le origini dell’uomo attraverso lo studio di civiltà antiche come quelle egiziane, romane, greche e tante altre.

Sono decine i programmi e i documentari che approfondiscono la storia di culture lontano, di come si sono sviluppate e arrivate fino ai tempi nostri.

Essendo la storia un argomento molto interessante e dibattuto, il settore del gaming online non poteva perdersi questa grandiosa opportunità di realizzare dei prodotti che potessero attrarre migliaia di appassionati.



Ecco perché, negli ultimi anni, gli sviluppatori di slot online hanno deciso di impegnarsi nella realizzazione di giochi che fossero ambientati in antiche civiltà e che portassero con loro un po’ del mistero che circonda queste culture.

Non è difficile pensare alle tantissime slot machine ambientate nell’antico Egitto e che strizzano l’occhio a storie di regine come Cleopatra, di Faraoni oppure degli Dei Egizi che, tutt’oggi, nascondono il mistero di una civiltà conosciuta ma non così a fondo.

Se le piramidi sono sicuramente un elemento di grande attrazione per gli appassionati dei giochi online, si può dire lo stesso delle grandi guerre vissute dalla civiltà greca, ricca di eroi e di personaggi leggendari. Come dimenticarsi gli spartani impegnati contro i persiani in una battaglia che è stata rappresentata anche al cinema con il film 300. Come dimenticarsi degli dèi greci che, ancora più degli esseri umani, sono caratterizzati da vizi e da comportamenti tipici degli uomini.

Il tutto viene condensato in delle slot machine avvincenti, divertenti, che rapiscono l’attenzione del giocatore facendogli passare dei momenti di divertimento impagabili. Fulmini, colonne doriche, scudi e spade sono i simboli tipici di questi titoli che cercano di immergere il giocatore in un mondo passato, coniugando storia e leggenda.

La maggior parte dei titoli a tema storia sono disponibili nei migliori casino online stranieri. Come potrebbe essere altrimenti? Queste piattaforme ormai sono lo standard del settore e offrono delle funzioni e delle promozioni che altri portali non sono in grado di garantire. Bonus di benvenuto elevati, rollover bassi, metodi di pagamento come Bitcoin sono alcuni degli elementi caratteristici di queste piattaforme che, ormai da qualche anno, dominano la scena del gambling online.

E i gladiatori e i pirati? Di sicuro avrai sentito parlare della slot machine a tema “Il Gladiatore”, probabilmente uno dei titoli più famosi di questa categoria. Impossibile non rivivere le emozioni del film che ha reso celebre in tutto il mondo Russel Crowe e Massimo Decimo Meridio.

Come dimenticarsi della slot “Pirates of Caribbean” disponibile su quasi tutte le piattaforme di slot machine online (dotate anche di casino live, non dimentichiamolo) che ripercorre le gesta dell’eccentrico “Capitan Jack Sparrow” interpretata da Johnny Depp.

Insomma, la storia e le leggende saranno sempre argomenti ispiratori di giochi online e slot machines in particolare. Quali altri titoli dovremmo aspettarci nel futuro e quali altre macchinette si inventeranno i provider di giochi?