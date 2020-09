Attualità Casino online e casino live: le differenze 10 Settembre 2020

Suona ormai parecchio familiare sentir parlare di giochi online, nonché di casinò online. Sembra infatti che le piattaforme online riscuotano l’interesse concreto di migliaia di appassionati.

Eppure, nonostante la nostra sia un’epoca di sviluppo tecnologico sempre più avanzato, molti giocatori ‘’vecchia scuola’’ che si imbattono per la prima volta sui portali online, rischiano di inciampare in un leggero disorientamento. Questo si verifica soprattutto quando i siti di giochi online propongono novità come il “casino real time” senza che l’utente abbia del tutto chiara la differenza fra casino online e casino live.

Casino online

Il casino online non è altro che un browser game, cioè una piattaforma che fa parte di quei giochi accessibili tramite software, sia esso uno smartphone o computer. Raggiungerlo non è complicato, il giocatore entra nel portale e si registra aprendo successivamente un conto di gioco. Dopo di ché può già dedicarsi a selezionare uno dei giochi disponibili che gli consentono di realizzare partite e giocare a suo piacimento. Naturalmente le versioni di Poker, Black jack, Roulette, Videopoker, Slot machine sono tutte digitali. Quindi il software replica in maniera fedele i giochi più conosciuti, mantenendo invariate le regole di sempre. In caso di vittoria, la cifra totalizzata si deposita sul conto di gioco dell’appassionato.

Casino live

Non è una regola, ma di frequente molti casino online dispongono, fra gli altri giochi, anche dei casinò live. Quando un portale offre questa opzione, il giocatore conduce virtualmente una partita che si svolge in tempo reale, oppure presenzia in sale da gioco.

Come funziona la partecipazione precisamente?

Dopo aver selezionato la sua scelta, il giocatore si collega tramite webcam ad un tavolo attorno al quale confrontarsi con dealers in carne ed ossa. Quindi anche se virtuale, si tratta di una vera e propria esperienza live, in cui l’atmosfera per gli appassionati risulta senz’altro più realistica e coinvolgente.

Attraverso le opzioni preposte, i meccanismi di gioco nelle sale virtuali sono eseguibili come sempre, il croupier infatti è in grado di comunicare col giocatore servendosi degli auricolari. In alcuni casi è anche possibile accedere alle sale VIP agli ultimissimi piani del palazzo del casinò.

È meglio il casinò online o il casinò live?

È complicato dare una risposta univoca, che non parta da quelle che sono le esigenze personali di ciascun giocatore. Entrambi i casino hanno le medesime funzioni di gioco, ed ambedue consentono ai giocatori di cimentarsi con i loro passatempi preferiti. È chiaro che però le due opzioni hanno spiriti diversi, se quindi il casino online si presta meglio all’esigenza di giocare dove e quando si vuole, il casino live per converso offre, anche se in modo virtuale, un’occasione di interazione umana.