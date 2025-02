Forza Italia supera anche il Pd in Irpinia. D’Agostino: “La gente vuol cambiare”

“Siamo il primo partito perché abbiamo superato il PD di quasi 100 adesioni. Siamo solo all’inizio ma questo risultato ci rende molto felici, perché rappresenta un segnale importante: la gente vuole cambiare. Questo è ciò che ci interessa di più, ed è ciò che ho ribadito in più occasioni”.

È più che soddisfatto il Commissario Provinciale di Forza Italia, Angelo Antonio D’Agostino, che, in vista del congresso provinciale in programma sabato 22 febbraio all’Hotel BelSito, ha incontrato la stampa locale insieme alla vice commissaria Giuliana Franciosa, a Michela Colucci, coordinatrice provinciale di Forza Italia Giovani, e al consigliere regionale Livio Petitto, per fare il punto sul tesseramento del partito azzurro. I numeri parlano di circa 3.000 adesioni in 105 comuni (su 118 della provincia), con 500 under 30. “Le nostre adesioni”, spiega ancora D’Agostino, “sono il risultato di un dialogo con le persone, cercando di far loro comprendere cos’è Forza Italia. Non si tratta di adesioni finalizzate semplicemente a incrementare i numeri, ma di un vero coinvolgimento. Non è una mera iscrizione, bensì una scelta consapevole”.

Sabato, l’ex deputato passerà da commissario a segretario del partito. “Sarò innanzitutto felice di accogliere il presidente nazionale di Forza Italia e ministro degli Esteri Antonio Tajani, che ci onorerà con la sua presenza a questo evento fondamentale per noi”, sottolinea D’Agostino. “Questo rappresenta solo l’inizio di un percorso, non la sua conclusione. Siamo lieti del sostegno delle istituzioni nazionali, poiché questo rappresenta un punto di forza per il futuro. Il supporto è essenziale, soprattutto per lavorare negli enti e nelle province. Noi dobbiamo essere un pungolo per i vertici nazionali, affinché si intervenga in maniera concreta. Le province sono state private di ogni potere e funzione, ma credo sia necessario restituire loro la possibilità di eleggere direttamente un presidente scelto dai cittadini. Allo stesso modo, in regione dovremo costruire una lista competitiva e scegliere un candidato presidente che conosca a fondo il territorio. È fondamentale avere un presidente che dialoghi con i cittadini, con le amministrazioni, con le province, con i comuni e con i rappresentanti locali, per valorizzare le peculiarità di ogni zona e favorire la crescita economica. Si parla sempre delle aree interne, ma nessuno interviene realmente per risolverne i problemi. Abbiamo bisogno di un presidente che si occupi seriamente di questi territori, ormai abbandonati da anni”.

Sul nome da proporre come alfiere della coalizione, D’Agostino ha una visione chiara: “Fulvio Martusciello potrebbe essere un ottimo candidato: conosce bene il territorio e potrebbe dare la giusta spinta. Tuttavia, al di là dei nomi, il nostro impegno è far comprendere ai cittadini che c’è ancora tanta voglia di fare. Forza Italia è un partito liberale e democratico, con l’obiettivo di lavorare concretamente per il territorio”.