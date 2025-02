VIDEO/ Rapina in una sala scommesse di Atripalda: tre arresti

Nella mattinata odierna, i Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino hanno dato

esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avellino, su richiesta di questo Ufficio, nei confronti di tre persone di 58, 28 e 23 anni, gravemente indiziati – allo stato delle indagini preliminari – di concorso in furto aggravato.

I fatti risalgono al 6 gennaio scorso quando all’interno di un’agenzia di scommesse di Atripalda, un uomo con volto travisato ed armato di pistola, si è impossessato di circa 15mila euro, prelevandoli da un cassetto dell’agenzia. Le indagini condotte dai Carabinieri di Avellino ed Atripalda, con il coordinamento di questa Procura, sviluppatesi prevalentemente attraverso l’analisi dei sistemi di videosorveglianza, tracciamento dei veicoli e comparazioni antropometriche, hanno consentito di ricostruire le fasi preparatorie del colpo a cui avrebbe preso parte lo stesso cassiere dell’agenzia, il quale, secondo l’ipotesi accusatoria, avrebbe dato indicazioni utili sulle modalità dell’azione delittuosa.