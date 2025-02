Crack e cocaina, un video del pusher per invogliare il cliente: vedi squaglia..

NOLA – La pubblicità è sempre l’anima del commercio. Anche se il commercio in questione e’ illecito, come lo spaccio di sostanze stupefacenti. Cosi’ i vertici di uno dei due cartelli sgominati ieri da un’operazione dell’Antimafia di Napoli eseguita dai Carabinieri della Compagnia di Nola, avrebbero anche realizzato un video “promozionale” per invogliare un cliente che aveva ordinato via chat un poco di “cotto”, che ovviamente non trattandosi di una salumeria, faceva riferimento al crack, la sostanza realizzata con cocaina e additivi cotti. A fugare ogni dubbio per i Carabinieri che si trattasse di stupefacente ci pensano proprio i pusher, che avvisano il cliente che stanno “cucinando” e per invogliarlo inviano anche il video dicendo in sottofondo “vedi, squaglia”, riferendosi allo stupefacente, che oltre alla dose richiesta veniva integrato con qualche parte in più perche’ era il compleanno del cliente che l’aveva richiesto.