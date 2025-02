D’Agostino: “Campionato falsato. Bando? L’Avellino dovrebbe giocare al Partenio-Lombardi”

A margine della presentazione del congresso di Forza Italia, il presidente dell’Us Avellino, Angelo Antonio D’Agostino, ha parlato degli indirizzi del bando per la gestione dello stadio Partenio-Lombardi, del finale di campionato del club biancoverde e della difficile situazione in Lega riguardo le situazioni di Taranto e Turris.

“Non conosco i contenuti del bando,” ha precisato il patron biancoverde. “Noi faremo la nostra parte, parteciperemo come gli altri e poi vedremo. Certo, la squadra ha bisogno di giocare e dovrebbe farlo nella città capoluogo. Sicuramente faremo la nostra parte partecipando al bando, poi vinca il migliore. C’è una buona atmosfera e speriamo di non perderla in queste ultime 10-11 giornate, proseguendo fino alla fine del campionato. Oggi incontrerò la squadra e andrò a caricarla nel pomeriggio, perché, come la scorsa settimana, ha portato bene, quindi lo rifaccio. Siamo una squadra molto più competitiva di chi capeggia il campionato.”

Sulla situazione di Taranto e Turris, D’Agostino, che fa parte del direttivo nazionale della Lega, ha aggiunto: “Oggi abbiamo una call per parlare proprio di questo. Non sono d’accordo con la gestione di queste situazioni. Non lo ero e non lo sarò in futuro. L’ho detto più volte al presidente Marani, che dovremmo fare una preselezione prima, perché ogni anno succede sempre la stessa cosa. Il campionato è falsato a prescindere. O saranno radiate o giocheranno con la Primavera, ma è comunque falsato. Bisogna fare i controlli prima. Ogni anno si ripete la stessa storia. Ne parlerò proprio oggi con Marani. Se una società non ha i requisiti per iscriversi, non deve essere ammessa al campionato. È un principio di equità sportiva che andrebbe rispettato.”