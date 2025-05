Champions League, Inter-Paris Saint Germain: la coppa è made in Irpinia

Inter e Paris Saint-Germain sognano la Champions League. Domani sera l’ultimo atto con la finale alla “Fußball Arena München” di Monaco di Baviera. Gli occhi saranno puntati tutti sul campo per una notte magica del calcio europeo. In palio ci sarà la Coppa dalle Grandi Orecchie, che è stata realizzata da Iaco Group, da decenni azienda leader internazionale nella produzione di trofei.

“Quest’anno la Champions League ha regalato straordinarie emozioni e tante sorprese grazie al nuovo format – dice Alberto Iacovacci – Ceo di Iaco Group – Stiamo vivendo questa vigilia della finalissima con la stessa tensione e adrenalina delle due squadre e delle rispettive tifoserie. La presenza della nostra azienda in un palcoscenico così affascinante come l’Uefa Champions League ci riempie di orgoglio e responsabilità. Come sempre saremo neutrali e perciò vinca il migliore”.

La versione originale della Coppa è realizzata interamente in argento pregiato e si erge con un’altezza di 73,5 cm ed un peso di circa 10 kg, composta da tre parti fondamentali – il piede come base, la tazza come corpo e le orecchie distintive.