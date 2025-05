San Martino Valle Caudina, un aperitivo inclusivo a Palazzo Ducale

San Martino Valle Caudina – Una splendida giornata di sole e le mura antiche del Palazzo Ducale “Pignatelli della Leonessa” hanno fatto da sfondo a un momento di socializzazione organizzato dall’Istituto d’Istruzione Superiore “Aldo Moro” di Montesarchio a cui il comune ha concesso il Patrocinio.

Come recita la locandina dell’evento, si è trattato di un incontro di condivisione e di valorizzazione delle diversità all’insegna dell’inclusione, la cui ideazione e preparazione si deve al docente dell’Istituto, prof. Fabio Muollo.

Una coincidenza è data dal fatto che l’evento cade proprio a cinquant’anni dalla pubblicazione del Documento Falcucci che, nel panorama dell’inclusione scolastica in Italia, rappresenta un punto di svolta fondamentale. Redatto nel 1975 dalla Commissione Falcucci, presieduta dalla senatrice Franca Falcucci, questo rapporto ha gettato le basi per un sistema educativo più inclusivo, ponendo fine alla separazione tra alunni con disabilità e coetanei normodotati.

Alla manifestazione sono intervenuti diverse personalità tra cui il senatore Matera, la dirigente dell’Istituto “Aldo Moro” dott.ssa Rosa Tancredi, la dott.ssa Maria Pia Farese, dirigente dell’Istituto Comprensivo, i sindaci di Arpaise e di Moiano, il parroco don Fabio Zollo e le Associazioni del territorio (Pro Loco, la Voce delle Donne, il Castello, il Centro Disabili).

Nel giardino è stato preparato un ricco buffet, curato nei minimi dettagli dagli alunni dell’Istituto.

“Una mattinata bella e solidale, all’insegna dell’integrazione scolastica e non solo, di cui si sentiva forte il bisogno, in un mondo che spesso sembra remare in direzione opposta. Spesso le cose belle e vere partono dal mondo della scuola e dalle esigenze delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi” – ha dichiarato il sindaco arch. Pasquale Pisano.