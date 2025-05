L’appello della sindaca Nargi: “chiedo più tempo per uscire dalla crisi”

AVELLINO – “Vi chiedo questo ulteriore atto di fiducia promettendovi tempo celeri per la nostra citta”. E’ un vero appello al consiglio comunale, maggioranza e opposizione, quello che la sindaca di Avellino Laura Nargi ha voluto rivolgere in apertura del dibattito consiliare convocato questo pomeriggio a Palazzo di Citta’. “Questa crisi ha sicuramente rallentato quello che potevamo fare tutti- ha spiegato la sindaca Nargi- Questa crisi non è ancora finita. Perché ho bisogno di più giorni perché è successo qualche giorno fa. Chi parla di poltrone si sbaglia. La crisi è avvenuta perché non c’è stabilità non c’è la stessa visione , non c’è unità di intenti. Vi devo raccontare cosa è successo in questi quattro giorni. Quello che mi preme è guardare a un futuro stabile di questa amministrazione”.

Nargi ha anche rivendicato però il lavoro compiuto negli ultimi dieci mesi: “Abbiamo raggiunto in dieci mesi traguardi che non sono stati raggiunti in passato. Abbiamo programmato e lavorato, ho parlato di Avellino come cuore verde della Campania. Abbiamo lavorato per riaprire un dialogo istituzionale fondamentale. La prova è avvenuta pochi giorni, quando il governatore ha aiutato con un finanziamento per lo stadio Partenio il Comune capoluogo e non Laura Nargi. E vero che è mancato un coinvolgimento delle opposizione. Ho il dovere di guardare la mia maggioranza ma di pretendere stabilità e concretezza e il futuro. Non si può immaginare un governo di tre o quattro mesi o per attendere le regionali”. Per la sindaca quello che è avvenuto è un fatto politico grave: “E’ successo un fatto grave. In giunta ho chiesto di essere votata come guida politica dell’Azienda Consortile, che può avere un sindaco del capoluogo garante di tutti gli altri sindaci. Il problema è che volevo essere garante di tutto questo e mi sono proposta per superare tutto ed essere superpartes. La mia volontà era solo quella di mettere pace. Rispetto a questa proposta c’è un fatto politico importante. Ecco perché mi sono sentita di rimuovere questi tre assessori. Tant’è che ho proposto un dialogo per cui chiedo ancora del tempo. La scelta è stata difficile, la scelta è stata terribile. Sono miei compagni di viaggio e hanno concorso a questa amministrazione e hanno tutto il diritto di partecipare”.