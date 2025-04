Festa di san Giuseppe Artigiano, il vescovo Melillo incontra il mondo del lavoro arianese

Nella cornice della festa di San Giuseppe Artigiano della parrocchia di contrada Tesoro il Vescovo Sergio Melillo invita tutte le componenti del mondo del lavoro arianese a condividere un momento di riflessione e reciproca consapevolizzazione per restituire dignità e sicurezza ai lavoratori. Non sarà solo un momento di festa e di riunione della comunità parrocchiale, ma anche un riconoscere nella figura del Santo di Nazareth un uomo che con il suo lavoro, e la sua apertura di mente e di cuore, è diventato un modello di riferimento per la storia dell’umanità. Il Vescovo, in tal senso, invita tutti coloro che sono impegnati nel mondo del lavoro a riunirsi per apprendere da San Giuseppe quei valori che possono dare un nuovo slancio a questo mondo e firmare un patto di coscienza, attraverso il quale ognuno possa decidere di impegnarsi di più nel proprio settore e migliorare la vita di tutti. L’auspicio è che da questa occasione possa fiorire uno slancio nuovo che incoraggi e responsabilizzi l’intera società. L’appuntamento è per sabato 30 Aprile presso la Parrocchia San Giuseppe in contrada Tesoro ad Ariano irpino. Di seguito il programma dell’intera due giorni di festeggiamenti.

Mercoledì 30 Aprile – Giornata per la Santificazione del Lavoro

18:00 Circolo della Terza età Il Vescovo incontra il mondo del lavoro arianese.

Meditazione del Vescovo Che lavoratore era San Giuseppe? e adesione a un Patto di coscienza per restituire dignità e sicurezza al mondo del lavoro

19:00 Chiesa San Giuseppe Celebrazione eucaristica per la santificazione e benedizione del

lavoro presieduta dal Vescovo Sergio Melillo

20:00 Circolo della Terza età Cena fraterna dai frutti del lavoro: ognuno può portare qualcosa

da condividere insieme

Giovedì 1 Maggio – Festa di San Giuseppe Artigiano

Nel corso della giornata Tornei di biliardino e di briscola (iscrizione 10 € a coppia

per iscriversi Antonio 333 5482468 Alessandro 3924616664)

16:30 – 18:30 animazione e per bambini a cura de Il Paese dei Balocchi: giochi, gonfiabili,

mascotte e zucchero filato)

19:00 Celebrazione eucaristica in onore di San Giuseppe, predicherà il novello diacono don

Nico Santosuosso

21:00 Spettacolo musicale Domenico e Marilena