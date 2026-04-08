Addio a Pietro Gargano, il giornalista del “Fate Presto”

È morto all’età di 83 anni Pietro Gargano, storico giornalista e caporedattore de Il Mattino, figura centrale del quotidiano partenopeo al quale aveva legato l’intera sua carriera professionale, iniziata nel 1963.

Il suo nome resta indissolubilmente legato a una pagina entrata nella memoria collettiva del Paese: la prima pagina de “Il Mattino” del 26 novembre 1980, quella del celebre e drammatico titolo “Fate Presto”, il grido disperato lanciato dalla Campania devastata dal terremoto dell’Irpinia.

Quella copertina, di cui Gargano fu tra i protagonisti nei giorni del sisma, divenne molto più di una scelta editoriale: si trasformò in un simbolo del dolore, della denuncia e della richiesta di aiuto di un intero territorio ferito a morte dalla scossa. Una pagina destinata a entrare nella storia del giornalismo italiano e poi a diventare persino un’opera d’arte grazie ad Andy Warhol, che ne consacrò il valore iconico anche fuori dai confini dell’informazione.

Con la scomparsa di Pietro Gargano se ne va dunque un pezzo importante del giornalismo meridionale e nazionale, testimone diretto di uno dei momenti più tragici della storia contemporanea del Mezzogiorno e protagonista di una stagione in cui i giornali seppero raccontare il dolore collettivo con forza, lucidità e senso civile.