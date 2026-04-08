Furto di armi e gioielli in casa della vicina nel giorno di Natale : condannato

CALITRI- Cinquantottenne di Calitri condannato a due anni e quattro mesi di reclusione per il furto avvenuto nel giorno di Natale scorso in casa della vicina. Lo ha deciso il Gup del Tribunale di Avellino nel processo con rito abbreviato nei confronti di C.D V, classe 58, residente nel comune irpino, difeso dagli avvocati Canio De Rosa e Nicola D’Archi. Dalle indagini dei Carabinieri di Calitri era emersa la sua responsabilità nel raid in casa della vicina, dove aveva rubato quattro fucili, una pistola, munizionamento per l’arma e oggetti di valore in oro e argento.