Turismo delle radici, via ai progetti pilota: “In campo 200 milioni per i territori”

Prende ufficialmente il via il progetto sul Turismo delle radici, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dopo l’approvazione e il controllo di legittimità della Corte dei Conti. A darne notizia, attraverso un post e un video sui social, è stato Carmine De Angelis, sindaco di Chiusano di San Domenico e consigliere del Vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Esteri Antonio Tajani, con delega agli Enti locali e alla programmazione europea.

“Turismo delle radici parte!”, ha scritto De Angelis, sottolineando come si tratti di un passaggio significativo anche sotto il profilo istituzionale. Il progetto prevede cinque progetti pilota affidati a quattro soggetti attuatori: Provincia di Avellino, Parco Ausoni, Comune di Fiumicino e Sport e Salute.

Nel video, De Angelis ha evidenziato la portata economica dell’iniziativa, parlando di 200 milioni di euro destinati a una serie di interventi sui territori. Le risorse serviranno, ha spiegato, per opere che spaziano dalla riqualificazione alla viabilità, dall’efficientamento energetico fino alle misure legate all’ambiente e alla salubrità.

De Angelis ha inoltre rimarcato un elemento ritenuto centrale: “Per la prima volta il Ministero degli Esteri ottiene i finanziamenti Cipess”, risultato che, secondo quanto riferito, sarebbe stato raggiunto in tempi rapidi grazie al via libera della Corte dei Conti e alla possibilità di una immediata capacità di spesa.

Per De Angelis, dunque, il progetto rappresenta non solo un’opportunità di rilancio per i territori coinvolti, ma anche un segnale concreto dell’azione della Farnesina sul fronte della programmazione e degli investimenti. “I fatti prima di tutto”, ha concluso nel post social, rivendicando la concretezza dell’intervento.