Zungoli conquista il terzo posto a “Il Borgo dei Borghi 2026”

Nella serata di ieri, 5 aprile 2026, in concomitanza con la domenica di Pasqua, Zungoli, borgo medievale dell’alta Irpinia, ha ottenuto la “medaglia di bronzo”, collocandosi al terzo posto nella classifica finale de “Il Borgo dei Borghi 2026”, la trasmissione di Rai 3 nata nel 2014 come spin‑off del Kilimangiaro, oggi condotta da Camilla Raznovich.

Un risultato di rilievo, raggiunto rappresentando l’intera Campania nella competizione che ha coinvolto venti borghi, portavoci delle rispettive regioni italiane. La classifica, frutto del voto online del pubblico e delle preferenze espresse dai tre giurati, ha visto prevalere Cingoli (Marche), seguito da Arenzano (Liguria) e, appunto, da Zungoli.

Il borgo irpino ha conquistato attenzione nazionale grazie al suo patrimonio storico: dalle Grotte Bizantine, un articolato sistema di cunicoli in tufo risalenti al IX‑X secolo, al Castello dei Susanna, erede dell’antico Castrum Curoli normanno, fino alla Chiesa Madre di Santa Maria Assunta e al Convento di San Francesco, custode di un prezioso coro ligneo. Un insieme di luoghi che raccontano una storia millenaria e che hanno contribuito a definire l’identità di Zungoli come uno dei borghi più suggestivi d’Irpinia.

Di seguito, la classifica finale completa:

Cingoli (MC), Marche Arenzano (GE), Liguria Zungoli (AV), Campania San Fele (PZ), Basilicata San Nicola Arcella (CS), Calabria Canossa (RE), Emilia-Romagna Spilimbergo (PN), Friuli Venezia Giulia Nemi (RM), Lazio Lucignano (AR), Toscana Realmonte (AG), Sicilia Villalago (AQ), Abruzzo Baselga di Pinè (TN), Trentino Castellaro Lagusello (MN), Lombardia Sadali (SU), Sardegna Villar San Costanzo (CN), Piemonte Battaglia Terme (PD), Veneto Passignano sul Trasimeno (PG), Umbria Guardialfiera (CB), Molise Margherita di Savoia (BT), Puglia Châtillon (AO), Val d’Aosta

Nel dettaglio, i voti dei giurati sono stati così espressi:

Tiziana D’Angelo , archeologa e direttrice del Parco Archeologico di Paestum e Velia, ha scelto Zungoli;

Fabio Toncelli , regista e documentarista, ha espresso preferenza per Canossa;

Jacopo Veneziani , storico dell’arte, ha votato per Cingoli.

Sulla propria pagina Facebook, il Comune di Zungoli ha ringraziato in maniera estemporanea tutti i votanti e sostenitori: “Grazie a tutti! Medaglia di bronzo! Viva l’Irpinia! Viva la Campania!”

Un terzo posto che conferisce a Zungoli ulteriore (e meritata) visibilità nel panorama nazionale dei borghi italiani.