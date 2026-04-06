Ariano Irpino, il Castello affollato per i festeggiamenti di Pasquetta

“Il Castello di Ariano Irpino è tornato a vivere! – ha scritto sui social il sindaco Enrico Franza – “Per anni i camminamenti del nostro Castello sono rimasti chiusi e solo in parte accessibili. Abbandonati, dimenticati, incompleti. Un patrimonio straordinario tenuto lontano dai cittadini e dai visitatori per anni di negligenza e immobilismo. Ci abbiamo creduto. Ci abbiamo lavorato. E due anni fa li abbiamo completati e resi completamente fruibili e accessibili. Oggi, nel giorno di Pasquetta, queste foto raccontano meglio di qualsiasi parola il risultato. Turisti, famiglie, visitatori — tutti lassù, sui camminamenti, a respirare secoli di storia e ad ammirare il panorama da un binocolo panoramico che restituisce emozione e meraviglia. Quando c’è volontà, le cose si fanno”.