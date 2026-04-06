Dogana, ancora un rinvio per la data d’inaugurazione

Il Comune di Avellino ha comunicato che non essendo ancora terminati, per la data fissata, i lavori per l’attivazione dell’ascensore nell’immobile della Dogana per la quale, peraltro, non è stato ancora possibile individuare un soggetto gestore, la storica struttura non potrà al momento essere aperta al pubblico. Pertanto si è ritenuto opportuno, in questo momento, rinviare ad altra data l’inaugurazione dell’Antico Palazzo della Dogana.