Zungoli ancora più bella con il contest “Borgo Fiorito”

Ha preso il via a Zungoli la prima edizione de “Il Borgo Fiorito”, Zungoli: Profumi e Colori.

La Pro Loco Zungoli in collaborazione con l’Amministrazione comunale, ha organizzato il contest, al fine di valorizzare e abbellire le abitazioni, i vicoli, gli scorci e le piazze, e quindi di rendere più accogliente e vivace il paese, annoverato tra i Borghi più belli d’Italia e che si fregia della Bandiera Arancione, conferita dal Touring Club Italiano. Per le sue bellezze, il centro della Valle dell’Ufita fa registrare la presenza di un cospicuo numero di visitatori che va ad aggiungersi al turismo di ritorno o delle radici, oltre a quello lento ed esperienziale. Da qui l’idea di rendere il borgo sempre più gradevole e accogliente. E già per queste festività di Pasqua e Pasquetta i visitatori hanno trovato un borgo ancora più bello.

Il contest a premi si svolge da Aprile a Settembre 2024, con riconoscimento per l’angolo e il vicolo più suggestivo e fiorito. Inoltre è previsto un premio speciale per lo scorcio floreale che riceverà più like sulla pagina Facebook della Pro Loco. L’iniziativa sarà valida con un numero minimo di iscritti equivalente a 8. Le composizioni dovranno essere pronte entro e non oltre il 20 Luglio 2024. Le richieste di partecipazione dovranno pervenire esclusivamente per via telematica, con data di scadenza fissata per il 30 Aprile 2024, all’indirizzo mail prolocozungoli@gmail.com.

I balconi, le aiuole, le piazzette, i vicoli del borgo saranno pertanto potenzialmente oggetto di decorazioni per trasformarsi in vere e proprie oasi floreali. I partecipanti potranno in questo modo dare libero sfogo al loro talento creativo e soprattutto al proprio pollice verde per rendere Zungoli ancora più bello.