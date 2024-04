Polizia: servizi Alto Impatto in Irpinia in occasione delle festività di Pasqua

Nel fine settimana scorso, in Avellino e nei comuni sede di Commissariato distaccato, sono stati eseguiti, mediante la predisposizione di posti di controllo, i servizi “Alto Impatto”, finalizzati al contrasto dei reati contro il patrimonio e pianificati a seguito di determinazione assunta in sede di riunione di coordinamento delle Forze di Polizia, presieduto dal Prefetto dr.ssa Spena.

Nelle operazioni tese alla prevenzione generale dei reati, con particolare riguardo a quelli a carattere predatorio sono stati predisposti oltre ai normali dispositivi di controllo anche mirati posti di controllo in città e nelle zone della limitrofa periferia cittadina che nei giorni delle festività pasquali hanno fatto registrare una maggiore affluenza di persone e veicoli. L’adozione dei citati servizi predisposti mediate 42 posti di controllo ha consentito di :

identificare 565 persone di cui 47 con pregiudizi di polizia a carico;

controllare 294 veicoli;

contestare 3 infrazioni al codice della strada;

ritirate 3 patenti di guida.

Nel medesimo contesto operativo un 42enne napoletano, con pregiudizi di polizia a carico è stato segnalato all’Ufficio di Sorveglianza presso il Tribunale di Napoli fermato in questo centro a bordo di un veicolo. A seguito di accurato controllo, risultava essere destinatario della misura dell’affidamento in prova al servizio Sociale con l’obbligo di non allontanarsi dal territorio di residenza.