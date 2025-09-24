Zes, Aquino: “Il nascente Dipartimento per il Sud raccolga l’esperienza della struttura Commissariale”

“La Zona Economica Speciale Unica ha rappresentato un’esperienza positiva per l’economia del Mezzogiorno, soprattutto in termini occupazionali. Le agevolazioni e le semplificazioni introdotte hanno attratto investimenti significativi, favorendo la nascita di nuove realtà imprenditoriali e il rafforzamento di quelle esistenti. Il dato più rilevante resta quello legato al lavoro: la Zes unica ha contribuito concretamente ad aumentare i livelli occupazionali nel Sud, creando nuove opportunità per i giovani e contrastando in parte il fenomeno della migrazione verso il Nord e l’estero. È fondamentale che le nuove strutture di governo e coordinamento, come il nascente Dipartimento per il Sud, raccolgano questa eredità e continuino a rafforzare il percorso intrapreso, così da consolidare i risultati raggiunti e renderli strutturali. La struttura Commissariale ha lavorato intensamente e dato risultati importanti ai territori svantaggiati del Mezzogiorno”.

Lo dichiara il sindaco di Montefredane (Av), Ciro Aquino, comune in cui è stata rilasciata la prima Autorizzazione Unica Zes in Italia dal Commissario, Giosy Romano.