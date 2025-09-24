Caposele in festa: Carmine Tobia celebra 100 anni

Un’atmosfera di grande festa ha avvolto ieri sera Caposele, dove la comunità si è stretta attorno al Sig. Carmine Tobia per celebrare un traguardo davvero straordinario: 100 anni di vita.

Circondato dall’affetto dei familiari, degli amici e di tanti concittadini, Carmine ha spento le sue 100 candeline tra sorrisi, applausi e commozione. A rendergli omaggio anche il Sindaco Lorenzo Melillo e l’Amministrazione Comunale, che hanno voluto consegnargli una targa celebrativa a nome di tutta la comunità caposelese.

Nato il 23 settembre 1925, Carmine Tobia ha vissuto una vita intensa e laboriosa, iniziata come venditore ambulante tra i borghi dell’Irpinia e proseguita oltre oceano, negli Stati Uniti, dove ha esercitato con orgoglio il mestiere di macellaio. Un’esperienza che lo ha forgiato e arricchito, ma che non gli ha mai fatto dimenticare le sue radici.

Oggi, nella sua amata terra natia, Carmine si gode la pensione in serenità, circondato dall’affetto di chi gli vuole bene e dalla riconoscenza di un’intera comunità che lo ammira come simbolo di tenacia, dignità e memoria storica.