Guasti alle condotte, disagi idrici in diversi comuni irpini

Alto Calore Servizi S.p.A. ha comunicato che, a causa di un guasto verificatosi su una condotta adduttrice DN 200 in agro del comune di Nusco, l’erogazione idrica è ridotta e potrebbero verificarsi disfunzioni del servizio fino al completamento della riparazione, previsto nel pomeriggio.

Per garantire un corretto approvvigionamento e limitare i disagi, è stata disposta la sospensione della fornitura dalle ore 22:00 di mercoledì 24 settembre 2025 alle ore 06:00 di giovedì 25 settembre 2025. Alla riapertura del flusso potrebbero verificarsi episodi transitori di torbidità dell’acqua, senza compromettere la potabilità. Si consiglia comunque di lasciar scorrere l’acqua per alcuni minuti.

Analoga situazione si registra per un guasto su una condotta DN 100 in agro del comune di Pietrastornina, che ha comportato la sospensione dell’erogazione a servizio dei serbatoi di Pietrastornina, Roccabascerana e Sant’Angelo a Scala. Anche in questo caso potrebbero verificarsi disservizi nel pomeriggio/sera e si potrebbe rendere necessaria la sospensione notturna.

Alto Calore ricorda che gli utenti saranno informati tramite il sito aziendale www.altocalore.it

e i canali social. Per necessità improrogabili è attivo il numero verde 800954430.