Zes, Aquino (Lega): “La Regione risponda sulle infrastrutture a Pianodardine. Scippo all’Irpinia”

«Piero De Luca e la Regione Campania rispondano sull’ennesimo scippo ai danni della provincia di Avellino e dell’area industriale di Pianodardine-Montefredane. Che fine ha fatto la progettazione per il completamento delle infrastrutture dell’agglomerato industriale?».

Lo dichiara Ciro Aquino, presidente provinciale della Lega di Avellino e sindaco di Montefredane, dopo la richiesta ufficiale di aggiornamenti trasmessa alla Regione Campania.

«Le aree industriali irpine continuano a essere abbandonate. Mancano infrastrutture, servizi e spazi adeguatamente attrezzati, mentre nuove imprese non riescono a insediarsi per l’assenza della necessaria capacità infrastrutturale. È il risultato di una politica fatta di chiacchiere, convegni e annunci, ma priva di una vera visione di sviluppo».

«Il Pd campano attacca il Governo nazionale, dimenticando quanto sia stato fatto con la ZES Unica per semplificare le procedure e favorire gli investimenti. Proprio a Montefredane è stata rilasciata la prima autorizzazione ZES d’Italia. La Regione dovrebbe spiegare, invece, perché non riesce a garantire neppure la progettazione e il completamento delle infrastrutture essenziali».

«Prima sono stati sottratti circa 130 milioni di euro alla Piattaforma logistica della Valle Ufita, poi sono rimasti fermi 70 milioni per le reti idriche, fognarie e depurative; ora rischia di scomparire anche la progettazione delle infrastrutture delle aree industriali. Noi continueremo a chiedere risposte, atti e tempi certi e dimostreremo che è possibile costruire sviluppo e creare lavoro, nonostante il Pd continui a sottrarre risorse e opportunità alla provincia di Avellino», conclude Aquino.