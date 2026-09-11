Incendio di Airola, a Cervinara scuole chiuse e stop alle attività all’aperto

Il Comune di Cervinara ha emanato un’ordinanza sindacale precauzionale a seguito della riattivazione, avvenuta il 9 settembre, dell’incendio nel sito di stoccaggio rifiuti di Airola (BN). A motivare il provvedimento sono i dati preliminari anticipati dall’ARPAC, che hanno rilevato nel centro abitato una concentrazione di diossine, furani e PCB pari a 0,79 pg/Nm³, un valore significativamente superiore alla soglia di riferimento scientifico di 0,15 pg/Nm³ utilizzata dall’Agenzia.

Per tutelare la salute pubblica, il Sindaco ha disposto la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado nelle giornate del 12 e 14 settembre 2026. Contestualmente, fino alla mezzanotte del 14 settembre, sono sospese tutte le manifestazioni, gli eventi e le attività sportive all’aperto, comprese le partite e gli allenamenti di calcio. L’ordinanza raccomanda alla popolazione, in particolare a bambini, anziani e soggetti con patologie respiratorie, di limitare la permanenza all’esterno e di tenere chiuse le finestre in caso di odore di combustione. In via strettamente cautelativa, e in attesa della formale certificazione ARPAC e delle indicazioni dell’ASL, è inoltre disposta la sospensione della raccolta e del consumo di prodotti ortofrutticoli esposti, del pascolo e dell’uso di acque provenienti da pozzi non protetti. Le misure saranno riesaminate non appena disponibili i dati ufficiali e le valutazioni sanitarie definitive.