All’IC Aurigemma di Monteforte l’anno scolastico è iniziato tra sorrisi e abbracci: un festa di benvenuto per le classi prime

Un primo giorno di scuola speciale per gli alunni delle classi prime della Scuola Secondaria di Primo Grado dell’IC Aurigemma. Si sono ritrovati, insieme alle famiglie, al Palasport di Monteforte per una vera e propria festa. Ad accoglierli la Dirigente Scolastica Prof.ssa Filomena Colella, la prima collaboratrice della ds Rosaria Prima e i docenti, che li hanno coinvolti, con la collaborazione degli alunni delle classi terze e il coordinamento del prof. Roberto Colella, in giochi, gare sportive e divertenti quiz: “La scuola – ha sottolineato la Preside Colella – è uno spazio di crescita personale, l’obiettivo che ci proponiamo come istituzione scolastica è quello di formare cittadini consapevoli, che sappiano relazionarsi col mondo esterno”. Quindi l’invito agli studenti a non avere paura: “Abbiate fiducia nei vostri insegnanti che sapranno accogliervi con la delicatezza che sempre richiede il passaggio dalla primaria alla secondaria”. Per ribadire come “L’IC Aurigemma rappresenta una scuola di eccellenza, particolarmente attenta alle didattiche più innovative. Un esempio è offerto dal progetto legato alla sperimentazione nazionale sulle competenze non cognitive, con l’obiettivo di promuovere la capacità di stabilire relazioni e il valoredell’empatia nei confronti dell’altro, un progetto che ci consentirà di acquisire strumenti per garantire una vita scolastica serena. Porteremo avanti la nostra missione educativa con il senso di responsabilità e professionalità che ci ha sempre contraddistinto”. A sottolineare il valore di cui si carica l’istituzione scolastica nella formazione delle nuove generazioni il sindaco Fabio Siricio, che ha posto l’accento sull’importanza di una sinergia tra suola e territorio nel segno di un’alleanza educativa. “Al più presto partiremo con il consiglio comunale baby ma vogliamo coinvolgere sempre di più gli studenti nei progetti dell’amministrazione, vogliamo che le strutture comunali siano vissute dagli allievi dell’IC Aurigemma, proprio come è accaduto oggi col Palasport”. E’ stata poi l’assessore al patrimonio Elisabetta Iannaccone, presente alla cerimonia, insieme al presidente del Consiglio Comunale Giuliano Del Mastro a leggere il messaggio di auguri dell’assessore comunale all’istruzione Francesca De Sanctis, impossibilitata a partecipare alla manifestazione, un invito a vivere appieno la scuola come laboratorio di vita, a sfruttare appieno le opportunità che offre, a coltivare sempre il valore della gentilezza e del rispetto dell’altro. Bravissimi anche gli studenti dell’Orchestra dell’IC Aurigemma che, con il coordinamento dei docenti di strumento, hanno regalato al pubblico alcuni brani musicali. E sono stati proprio gli studenti delle classi di strumento a ricevere, nel corso della cerimonia, le certificazioni musicali Trinity, a conferma dell’altissimo livello raggiunti dagli allievi nello studio dello strumento musicale. Una festa accompagnata da sorrisi, abbracci e voglia di stare insieme, per celebrare il valore dell’appartenenza e augurare un buon inizio d’anno a tutta la comunità scolastica.