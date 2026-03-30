YounGo: Street Easter, la Young Caritas Avellino porta la Pasqua in strada

Abbattere le distanze attraverso un gesto semplice, diretto, umano. È questo lo spirito che anima “YounGo: Street Easter”, la nuova iniziativa promossa dalla Young Caritas Avellino, pensata per portare il volontariato tra i giovani, nei luoghi della quotidianità.

L’appuntamento è fissato per mercoledì 1 aprile, dalle ore 10:00 alle 13:00, quando Corso Vittorio Emanuele II ad Avellino si trasformerà in uno spazio aperto di incontro, condivisione e partecipazione. Protagonisti saranno i giovani volontari della Young Caritas, pronti a mettersi in gioco per costruire relazioni e stimolare un dialogo autentico con i propri coetanei.

Al centro dell’iniziativa ci sarà il Camper della Young Caritas, segno concreto di una presenza che sceglie di uscire dalle sedi tradizionali per incontrare le persone là dove vivono e si muovono. Un invito chiaro: “cerca il camper”, lasciati coinvolgere, fermati a parlare.

Durante la mattinata, tra un assaggio di colomba pasquale e un laboratorio creativo estemporaneo, prenderà forma un’esperienza che va oltre il semplice evento: un momento di relazione, di ascolto e di confronto. La dolcezza della Pasqua diventa così occasione per costruire legami, abbattere barriere e avvicinare i giovani al valore del volontariato.

“YounGo: Street Easter” rappresenta infatti un tassello importante nel percorso della Young Caritas Avellino, che punta a promuovere una nuova idea di impegno sociale: più spontanea, più accessibile, più vicina ai linguaggi e agli spazi delle nuove generazioni.

«Per noi il volontariato si fa in strada» spiegano i giovani volontari. «Significa esserci, incontrare, ascoltare. Anche un gesto semplice può diventare occasione di relazione e cambiamento».

L’iniziativa si inserisce in un percorso più ampio che vede la Young Caritas impegnata nel coinvolgere sempre più giovani in esperienze concrete di solidarietà, creando occasioni di partecipazione attiva e costruzione di comunità.