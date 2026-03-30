Settimana Santa bagnata, ma a Pasqua e Pasquetta torna il sole

La pioggia è pronta a tornare sull’Irpinia a partire da questa sera. Secondo gli esperti, infatti, su Avellino e in provincia è in arrivo una fase di tempo instabile che accompagnerà buona parte della Settimana Santa.

Le precipitazioni dovrebbero interessare il territorio nei prossimi giorni, segnando dunque una vigilia pasquale all’insegna del maltempo. Un quadro meteorologico che potrebbe condizionare spostamenti, iniziative all’aperto e gli appuntamenti religiosi legati a questo periodo.

Nonostante l’avvio perturbato, le previsioni lasciano intravedere un miglioramento in vista del Venerdì Santo, giornata per la quale sono attese alcune schiarite. Un segnale che potrebbe anticipare un cambiamento più deciso proprio nel fine settimana di Pasqua.

Le indicazioni più incoraggianti riguardano proprio Pasqua e Pasquetta, quando è atteso il ritorno del bel tempo. Gli esperti prevedono sole e temperature in rialzo, con valori che potrebbero toccare anche i 20 gradi.