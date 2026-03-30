Pensava a un malore, partorisce senza sapere di essere incinta

Un parto improvviso, inatteso, arrivato quando nessuno immaginava una gravidanza in corso. È accaduto nel weekend delle Palme all’AORN San Pio di Benevento, diretta dalla manager Maria Morgante, dove una donna si è presentata in Pronto soccorso per forti dolori e solo nel corso degli accertamenti è emerso che stava per mettere al mondo una bambina.

In un primo momento il quadro clinico era apparso compatibile con un malessere generale. Con il passare del tempo, però, il peggioramento dei sintomi ha indirizzato i sanitari verso una valutazione diversa, fino a far emergere la reale situazione: la paziente era in pieno travaglio, pur non avendo mai sospettato di essere in gravidanza.

La nascita è avvenuta all’interno dell’Unità operativa complessa di Medicina d’Urgenza e Pronto soccorso, guidata da Maria Gabriella Coppola. Il personale sanitario è intervenuto con rapidità, seguendo tutte le fasi dell’emergenza fino al parto, conclusosi senza criticità. Sia la mamma sia la piccola stanno bene.