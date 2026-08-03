XXXIV Festival Internazionale “I Luoghi della Musica” tra Gesualdo e San Potito

Prosegue la XXXIV edizione del Festival Internazionale di Musica da Camera “I Luoghi della Musica”, rassegna itinerante organizzata dall’Associazione Accademia Internazionale di Musica “A. Toscanini”, sotto la direzione artistica del M° Antonella De Vinco, e riconosciuta dal Ministero della Cultura per il suo alto valore artistico e la capacità di coniugare il grande repertorio musicale alla valorizzazione del patrimonio storico dell’Irpinia. I prossimi due appuntamenti – in programma mercoledì 5 e giovedì 6 agosto 2026 – offriranno al pubblico un suggestivo viaggio sonoro che spazierà dal Barocco alla musica sudamericana. Di seguito il programma:

Mercoledì 5 Agosto 2026 – ore 20:15 – Gesualdo (AV) – Chiesa di San Nicola

Concerto in ricordo di Antonio Ratto, ricercatore gesualdino prematuramente scomparso

“DAL BAROCCO AL XX SECOLO”

Duo Alena&Josep (Alena Tikhmanovich, violoncello – Josep Manzano, chitarra)

In collaborazione con il Festival Internazionale di Musica di Gironès (Spagna)

Lo spettacolo: un dialogo intimo e raffinato tra violoncello e chitarra che attraversa i secoli, toccando composizioni di A. Vivaldi, J. Pachelbel, J.S. Bach, J.F. Burgmüller ed E. Granados.

Gli artisti: Alena Tikhmanovich (Violoncello): laureata con lode all’Università della Cultura della Bielorussia, si è esibita in prestigiose sedi internazionali come la Minsk Concert Hall e la Sala Rosesia di Mosca. Nel 2004 si è trasferita in Catalogna, dove unisce ad un’intensa attività concertistica l’insegnamento presso la Scuola di Musica di Girona. È considerata uno dei talenti più sensibili della sua generazione.

Giovedì 6 Agosto 2026 – ore 20:15 – San Potito Ultra (AV) – Giardini del Palazzo Civico

“LAS LÁGRIMAS DE AMOR Y POPULAR ANIME”

Italian Rêverie Duo (Luciano Pompilio, chitarra – Giusy Miriam Pompilio, voce)

Lo spettacolo: un vibrante omaggio al repertorio classico, vocale e sudamericano. Il programma accosta le cavatine di M. Giuliani e le Canciones Españolas Antiguas di F. García Lorca ai virtuosismi per chitarra di A.B. Mangoré, fino ad abbracciare la grande tradizione napoletana di Tosti e Calise.

Gli artisti: Giusy Miriam Pompilio (Voce): cantante lirica laureatasi al Conservatorio “U. Giordano”, si è perfezionata con maestri di fama quali Stefano Vizioli e Inès Salazar. Nel 2023 è stata l’unica italiana selezionata per il prestigioso programma “Young Stars” in Germania.