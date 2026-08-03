XXXIV Festival Internazionale “I Luoghi della Musica” tra Gesualdo e San Potito

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Prosegue la XXXIV edizione del Festival Internazionale di Musica da Camera “I Luoghi della Musica”, rassegna itinerante organizzata dall’Associazione Accademia Internazionale di Musica “A. Toscanini”, sotto la direzione artistica del M° Antonella De Vinco, e riconosciuta dal Ministero della Cultura per il suo alto valore artistico e la capacità di coniugare il grande repertorio musicale alla valorizzazione del patrimonio storico dell’Irpinia. I prossimi due appuntamenti – in programma mercoledì 5 e giovedì 6 agosto 2026 – offriranno al pubblico un suggestivo viaggio sonoro che spazierà dal Barocco alla musica sudamericana. Di seguito il programma:

Mercoledì 5 Agosto 2026 – ore 20:15 – Gesualdo (AV) – Chiesa di San Nicola
Concerto in ricordo di Antonio Ratto, ricercatore gesualdino prematuramente scomparso
“DAL BAROCCO AL XX SECOLO”
Duo Alena&Josep (Alena Tikhmanovich, violoncello – Josep Manzano, chitarra)
In collaborazione con il Festival Internazionale di Musica di Gironès (Spagna)
Lo spettacolo: un dialogo intimo e raffinato tra violoncello e chitarra che attraversa i secoli, toccando composizioni di A. Vivaldi, J. Pachelbel, J.S. Bach, J.F. Burgmüller ed E. Granados.
Gli artisti: Alena Tikhmanovich (Violoncello): laureata con lode all’Università della Cultura della Bielorussia, si è esibita in prestigiose sedi internazionali come la Minsk Concert Hall e la Sala Rosesia di Mosca. Nel 2004 si è trasferita in Catalogna, dove unisce ad un’intensa attività concertistica l’insegnamento presso la Scuola di Musica di Girona. È considerata uno dei talenti più sensibili della sua generazione.

Giovedì 6 Agosto 2026 – ore 20:15 – San Potito Ultra (AV) – Giardini del Palazzo Civico
“LAS LÁGRIMAS DE AMOR Y POPULAR ANIME”
Italian Rêverie Duo (Luciano Pompilio, chitarra – Giusy Miriam Pompilio, voce)
Lo spettacolo: un vibrante omaggio al repertorio classico, vocale e sudamericano. Il programma accosta le cavatine di M. Giuliani e le Canciones Españolas Antiguas di F. García Lorca ai virtuosismi per chitarra di A.B. Mangoré, fino ad abbracciare la grande tradizione napoletana di Tosti e Calise.
Gli artisti: Giusy Miriam Pompilio (Voce): cantante lirica laureatasi al Conservatorio “U. Giordano”, si è perfezionata con maestri di fama quali Stefano Vizioli e Inès Salazar. Nel 2023 è stata l’unica italiana selezionata per il prestigioso programma “Young Stars” in Germania.