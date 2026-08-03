Atripalda, al via la prima edizione di SP!AZZO Fest

Un’intera giornata dedicata al benessere, all’artigianato e alla creatività giovanile. In programma il Music Contest che metterà in palio la registrazione di un EP e attrezzatura musicale.

Giovedì 6 agosto, a partire dalle ore 09:00, la Villa Comunale “Don Giuseppe Diana” di Atripalda si trasformerà in un cantiere di idee, arti e note con SP!AZZO Fest, l’evento pensato per offrire spazio, visibilità e momenti di aggregazione a tutta la comunità. L’iniziativa è ideata e organizzata dall’associazione LAIKA in stretta collaborazione con il Forum dei Giovani di Atripalda, e con il patrocinio del Comune di Atripalda, nonché il supporto del CSV Irpinia Sannio.

SP!AZZO Fest nasce con l’obiettivo di creare un punto d’incontro inclusivo e stimolante dove natura, benessere, cultura e musica si intrecciano. Per tutta la giornata, la Villa Comunale “Don Giuseppe Diana” ospiterà un ricco programma di attività per ogni fascia d’età: dalle sessioni di yoga ai laboratori di giardinaggio, dalle letture dedicate a bambini e ragazzi fino agli stand di artigianato locale e a un’area food & beverage attrezzata con i migliori food truck.

Il vero cuore battente dell’evento sarà la musica dal vivo – dalle ore 19:30 – che vedrà come protagonista assoluto il SP!AZZO Fest Music Contest, la competizione rivolta a band, solisti e progetti musicali emergenti di qualsiasi provenienza ed età.

I progetti selezionati saliranno sul palco il 6 agosto per presentare un repertorio composto da quattro brani inediti e una cover. In palio per i vincitori ci saranno due premi pensati per supportare concretamente la crescita artistica dei giovani talenti:

1° Classificato: La registrazione professionale di un EP in studio.

2° Classificato: Un buono acquisto da spendere sul portale Thomann.

La serata si concluderà all’insegna del divertimento con un DJ Set a cura del collettivo LOUD, che farà ballare il pubblico fino a tarda notte grazie alla selezione musicale dei dj Luigi Picarone e Coco.

«SP!AZZO Fest è un invito aperto a tutti a prendersi il proprio spazio, a esprimersi e a vivere la propria città in modo attivo», spiegano gli organizzatori. «Vogliamo che la Villa Comunale “Don Giuseppe Diana” diventi una casa per la creatività emergente, offrendo opportunità reali agli artisti e una giornata di festa e condivisione a tutta la cittadinanza».