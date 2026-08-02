Capriglia Folk Festival 2026: due serate nel segno della musica popolare

L’Irpinia continua a vivere un’estate ricca di appuntamenti dedicati alla cultura e alla musica tradizionale. Tra gli eventi più attesi c’è il Capriglia Folk Festival, in programma l’8 e il 9 agosto 2026, una manifestazione che conferma la volontà del Comune di Capriglia Irpina di valorizzare il patrimonio musicale e identitario del territorio attraverso due serate di grande qualità artistica.

La tradizione che guarda al futuro

Il folk rappresenta molto più di un semplice genere musicale: è memoria, identità e senso di appartenenza. Festival come quello di Capriglia Irpina diventano occasioni preziose per tramandare alle nuove generazioni il patrimonio di canti, danze e racconti che caratterizzano la cultura dell’Irpinia e dell’Italia meridionale.

In un periodo in cui il turismo esperienziale è sempre più orientato alla scoperta delle tradizioni autentiche, manifestazioni di questo tipo contribuiscono a promuovere il territorio, favorendo l’incontro tra residenti e visitatori in un clima di festa e condivisione.

Il programma

Il Capriglia Folk Festival 2026 proporrà due serate dedicate alla musica popolare.

Sabato 8 agosto

La piazza ospiterà Il Canto del Sud con Nadia Pepe, formazione che negli ultimi anni ha saputo coniugare la tradizione musicale meridionale con uno spettacolo coinvolgente, capace di far cantare e ballare il pubblico di tutte le età.

Ad arricchire la serata sarà la presenza del maestro Mimmo Epifani, tra i più autorevoli interpreti della musica popolare del Sud Italia, artista capace di fondere ricerca musicale, tradizione e contaminazioni mediterranee.

Domenica 9 agosto

Il festival proseguirà con I Trillanti, gruppo che da anni rappresenta uno dei punti di riferimento della musica popolare dell’Italia centrale. Con il loro repertorio fatto di canti tradizionali, strumenti popolari e coinvolgimento del pubblico, offriranno uno spettacolo ricco di energia e autenticità.

Un appuntamento che valorizza il territorio

Il Capriglia Folk Festival non è soltanto una rassegna musicale, ma un progetto culturale che contribuisce a rafforzare l’identità della comunità locale. Eventi di questo genere generano occasioni di incontro, sostengono le attività del territorio e promuovono un’immagine positiva dell’Irpinia come terra di cultura, ospitalità e tradizioni.

La presenza di artisti di riconosciuto valore nazionale testimonia inoltre la crescente attenzione verso un festival che punta sulla qualità senza perdere il legame con le proprie radici.

Informazioni utili

L’appuntamento è fissato per sabato 8 e domenica 9 agosto 2026 a Capriglia Irpina (AV). Due serate all’insegna della musica popolare, dell’incontro tra culture e della valorizzazione delle tradizioni che continuano a rendere l’Irpinia uno dei territori più vivi nel panorama del folk italiano.

L’Osservatorio delle Feste Popolari

Attraverso eventi come il Capriglia Folk Festival, la musica popolare continua a dimostrare la propria straordinaria capacità di unire generazioni, raccontare i territori e trasformare una semplice piazza in uno spazio di cultura condivisa. È proprio questa la forza delle feste popolari: custodire il passato, vivendo pienamente il presente e costruendo il futuro delle comunità.