WhatsApp è in “down”: stop ai messaggi anche per la versione desktop

Se i vostri messaggi su WhatsApp non partono, ad esempio dopo l’invio c’è l’orologio oppure una sola spunta, non vi allarmate. L’App è in “down”. Dalle 9:00 circa di questa mattina l’App di messaggistica istantanea sembra non riuscire a connettersi alla rete. Gli altri servizi di Meta, come Facebook e Instagram, sembrano invece funzionare correttamente.

Offline anche la versione desktop di WhatsApp. Gli utenti non riescono a ricevere ed inviare messaggi. Ancora non sono chiare le dimensioni del “down”: sembrerebbe non essere solo nazionale, ma addirittura globale. Intanto continuano a crescere le segnalazioni su Downdetector, la piattaforma che raccoglie e comunica i problemi su vari siti e applicazioni, provenienti da tutta Italia.

Già nella serata di ieri l’App aveva mostrato disservizi nella connessione, funzionando a singhiozzo. Poi questa mattina ha smesso di funzionare completamente. Potrebbe essere un problema legato ad aggiornamenti del software.