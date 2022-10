Un filmato dell’Esercito sulla Caserma Berardi sulla piattaforma Sistema Irpinia. Buonopane: “Onorati”

La piattaforma https://sistemairpinia.provincia.avellino.it/ si arricchisce di un prezioso e straordinario contributo video. L’Esercito Italiano ha realizzato un filmato che racconta la storia del 232° Reggimento Trasmissioni e della Caserma “Berardi” di Avellino. A consegnare lo splendido dono alla Provincia di Avellino è stato il Comandante del 232° Reggimento Trasmissioni, colonnello Giuseppe Amato.

“Abbiamo avuto il privilegio di ricevere la visita del Comandante Amato – dichiara il presidente Buonopane –. Oltre a onorarci della sua presenza, il Comandante ci ha donato un video che ripercorre la vita del 232° Reggimento Trasmissioni e della Caserma Berardi. La Provincia aveva presentato richiesta al fine di ottenere tale contributo che mette insieme immagini d’epoca e attuali. Riteniamo che il Reggimento Trasmissioni, la Caserma Berardi e l’Esercito Italiano rappresentino una eccellenza da evidenziare”.

“Nel programma Sistema Irpinia, che punta proprio alla valorizzazione del patrimonio locale – aggiunge Buonopane – non potevano mancare i ‘nostri’ soldati. Negli anni hanno sempre costituito un punto di riferimento per questo territorio, e non solo. Basti pensare alla tragedia del terremoto e, più di recente, all’emergenza sanitaria da Covid-19. Siamo dunque onorati di questo superlativo filmato, che a partire da oggi, martedì 25 ottobre, sarà sempre visibile a tutti sulla piattaforma https://sistemairpinia.provincia.avellino.it/ e pubblicizzato attraverso i canali social ufficiali. Il nostro grazie sentito al Comandante Amato, alle donne e agli uomini del 232° Reggimento Trasmissioni e all’Esercito Italiano per quanto fanno per noi in Patria e all’Estero per garantire la pace tra i popoli”, conclude il presidente Buonopane.