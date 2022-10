IISS Grottaminarda, nuove corse e rimodulati orari degli autobus per gli studenti

L’IISS Grottaminarda aveva trasmesso una nota in cui manifestava il disagio causato dagli orari delle corse che non coincidevano con l’uscita degli studenti alle 14:15 in diversi giorni della settimana. Un paio di settimane fa si era tenuto un tavolo tecnico presso la sede dell’AIR che, alla luce dei fatti è stato risolutivo grazie alla perseveranza del Dirigente Scolastico dell’IISS Grottaminarda Attilio Lieto e dei Mobility Manager Luciana Strollo e Filomena D’Alessandro che si sono interfacciati con l’Assessore ai Rapporti con le Istituzioni scolastiche, Marilisa Grillo che ha fatto da tramite costante con il Responsabile dell’Unità Tecnica dell’AIR, Serenella Matarazzo, e con il Coordinatore d’Esercizio Marco Santarcangelo.

Nel corso dell’incontro la rappresentanza dell’IISS di Grottaminarda ha esposto i molteplici disagi degli studenti provenienti da diversi paesi che erano costretti a richiedere permessi di uscita anticipata, per potere utilizzare i servizi di trasporti dell’AIR, perdendo comunque ore di lezione. La Dirigenza dell’IISS Grottaminarda da marzo scorso stava lavorando in tale direzione e a seguito dei vari colloqui telefonici intercorsi, della nota inviata dall’Istituto e dell’incontro tecnico, l’AIR ha mostrato la massima disponibilità a rimodulare gli orari e implementare alcune corse, in particolare verso la Baronia e verso l’area di Melito, Ariano Irpino, Zungoli, Villanova del Battista.

Il Dirigente Attilio Lieto ha espresso grandissima soddisfazione per questo importante e significativo risultato ottenuto che va anche oltre le più rosse aspettative per un problema che si presentava irrisolto ormai da tantissimi anni e che, oltre a mettere nelle migliori condizioni di studio gli allievi, può anche rappresentare un volano di crescita per l’Istituzione scolastica: “Sono contento – dichiara il Dirigente Attilio Lieto – per le famiglie e per i ragazzi che superano un problema non di poco conto nel migliore dei modi possibili. Il risultato ottenuto conferma che quando le istituzioni dialogano e collaborano tutto diventa possibile. Le nostre studentesse e i nostri studenti, dopo due anni di restrizioni legate alla pandemia di Covid-19, rischiavano di perdere ore di attività didattiche indispensabili per il loro successo formativo cosa che ora non avverrà grazie a questo importante risultato”.

Un grande ringraziamento va al Sindaco Spera, all’Assessore Grillo ed alla Responsabile dell’Unità Tecnica dell’AIR, Serenella Matarazzo ed al Coordinatore d’Esercizio dell’AIR Marco Santarcangelo per la disponibilità e l’impegno dimostrati nel venire incontro alle esigenze degli studenti dell’IISS di Grottaminarda.