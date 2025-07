West Nile, prima vittima in Campania. Scattano le disinfestazioni anche a Benevento

“È stato accertato un caso di infezione da West Nile sul nostro territorio, mentre sono in corso di accertamento le cause presunte di un secondo caso. Trattasi di soggetti anziani, fragili, entrambi provenienti dalla zona est di Maddaloni, e attualmente ricoverati presso l’ospedale civile di Caserta”.

Lo scrive su Facebook il sindaco di Maddaloni Andrea De Filippo. “Ho provveduto – prosegue – ad emanare apposita ordinanza che recepisce le direttive impartite dalle Autorità sanitarie e, di fronte all’inerzia della autorità sanitarie competenti, ho disposto Interventi massicci e ripetuti di disinfezione adulticida e larvicida sul territorio. La situazione è sotto controllo e non ricorrono gli estremi per dar luogo a comportamenti improntati ad un allarme generalizzato ed ingiustificato. Continueremo a monitorare la situazione, aggiornandovi sugli sviluppi del caso. Riteniamo, tuttavia, che l’assunzione di normali comportamenti di prevenzione generale possa essere sufficiente ad evitare il ripetersi di situazione di infezione, così come riferito dalle autorità sanitarie.

Proprio a Maddaloni, secondo quanto riporta l’Ansa, ci sarebbe stata la prima vittima dell’infezione da West Nile in Campania. Si tratta di un 80enne con gravi patologie pregresse che era ricoverato da venerdì all’ospedale di Caserta al reparto di medicina d’urgenza. All’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano è ricoverato per la stessa tipologia di infezione anche un altro anziano, sempre di Maddaloni.

A Benevento il sindaco Clemente Mastella ha annunciato che “Da stasera 28 luglio a giovedì 31 luglio, sarà effettuato l’intervento di disinfestazione adulticida sul comune di Benevento. Questa sera gli operatori saranno sulla zona di Capodimonte. Domani il cronoprogramma delle altre zone interessate. Si tratta di interventi utili anche in considerazione dei casi di West Nile, virus che si contrae con le punture di zanzara, che si registrano sul territorio nazionale”.