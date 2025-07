Acqualonga, i due capireparto dei Vigili: quella fila di bare non si togliera’ mai dalla nostra mente

MONTEFORTE- “Quella fila di bare non sara’ mai cancellata dalla nostra mente”. Non nascondono l’emozione i due capireparto dei Vigili del Fuoco di Avellino che furono i primi a giungere sotto al cavalcavia di Acqualonga la sera del 28 luglio 2013. Emilio Matarazzo (in quiescenza) e Luigi Iovine oggi erano di nuovo ad Acqualonga e non hanno nascosto di provare una profonda emozione a rivedere quel posto e rivivere le ore di lavoro per salvare qualcuno dei passeggeri del bus precipitato dal viadotto di Acqualonga. “Quello che abbiamo visto non può essere mai cancellato-spiega Emilio Matarazzo- la cosa impressionante come dicevamo stamattina con il collega, dopo il lavoro di salvataggio e di recupero delle salme è stato vedere tutte le bare lungo questa questa strada”. Il suo collega Luigi Iovine non trattiene la sua emozione: “Sinceramente mi sono proprio emozionato- anche perché io sono stato il primo ad arrivare su questo posto dodici anni fa. La scena era praticamente di quello che è stato uno degli incidenti più grandi d’ Italia per numero di vittime. Quelle della bare in fila purtroppo è stata una cosa che non si toglie più dalla mente”. L’emozione di tornare in quel posto e’ tantissima:prima con il capo reparto Matarazzo stavamo dicendo che non era proprio così quando è caduto il pullman e quindi ci stiamo rendendo conto dove stava il bus quando è caduto”.